Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumundaki Andre Ayew, derbiyi kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Beşiktaş karşısında takımının tek golü atan deneyimli hücumcunun aklı 35. dakikada kaldı. Hasan Ali Kaldırım’ın enfes ara pasında kaleci Loris Karius’la karşı karşıya kalan oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş, direğin üzerinden auta gitmişti. Bu pozisyonu aklından çıkaramadığını söyleyen Ayew, mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı:

“BÖYLESİNE büyük bir maçta gol atmak elbette mutluluk verici. Ancak kazanamadığımız için sevincim yarıda kaldı. Şu ana kadar 2 gol attım.. 2’si de kafayla oldu. Beşiktaş karşısında zor bir vuruşla ağları bulsam da kolay olanı yapamamak da çok üzücü.

‘MUTLU EDECEĞİZ’

Hasan gerçekten iyi bir pas attı. Karius’u görünce üzerinden topu bırakmak istedim ancak kendime hiç yakışmayacak kötü bir şut çıkardım. Maçtan sonra da o pozisyonu izleme fırsatım oldu. Gerçekten kolay bir fırsatı kaçırdığımı gördüm. Daha iyi vurabilecek kadar açım ve zamanım varmış. Açıkçası orada golü bulsam karşılaşmanın senaryosu çok farklı olurdu.

Berabere kalmak üzüntü verici olsa da takımımızın gelişme gösterdiğini açık yüreklilikle söyleyebilirim. İyi yoldayız ve camiamızı mutlu edecek sonuçları en kısa zamandan almaya başlayacağız.”

Kaynak: Vatan