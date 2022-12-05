Ayew penaltı kaçırdı, kızı tribünde bayıldı

2018-19 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, şu an kariyerine Katar'daki Al Sadd Takımı'nda devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda Gana ile H Grubu'nda sonuncu olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Afrika ekibinin Uruguay'a 2-0 yenildiği son maçta Ayew, kazanılan penaltıda topun başına geçti ve kaleci Rochet'i geçemedi. İlk yarıdaki gol fırsatını değerlendiremeyen tecrübeli forvetin 7 yaşındaki kızının, babasının kaçırdığı penaltı sonrasında tribünde bayıldığı öğrenildi.

Ayew'i hocası ikinci yarı öncesinde oyundan aldı ve Osman Bukari girdi. Ancak Gana'nın kaptanının, kızının bayıldığını öğrenince moralinin çok bozulduğu ve ikinci yarıda bu yüzden oynamadığı ortaya çıktı.

Uruguay maçında Ayew penaltıyı kaçırınca, tribündeki kızı bayılmış ve Gana'nın kaptanı bu yüzden ikinci yarıda forma giymemiş.



