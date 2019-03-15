Ayew Fenerbahçe'den ayrılıyor

Performansı eleştiri konusu olan Ganalı yıldızın kulübü Swansea, futbolcusunu yeni sezonda kiralık vermeyeceğini Fenerbahçe’ye bildirdi. İngiliz kulübü, Çin ve Arap ülkelerinden gelecek teklifleri değenlendirecek.

15 Mart 2019, Cuma 08:46
- A +
Ayew Fenerbahçe'den ayrılıyor

Büyük umutlarla Swansea'den kiralanan Andre Ayew şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor... Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonu çok yüksek olan Ganalı yıldız konusunda yeni bir kiralama tekilfi yapıp yapmayacağına henüz karar vermedi. Ancak İngiltere'den Ayew'le ilgili çok flaş bir haber geldi. Yıldız futbolcunun kulübü Swansea, Ayew'i yeni sezonda kiralamayacağını bildirdi. İngilizler, Çin ve Arap ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendirecek. (Takvim)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.