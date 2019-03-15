Büyük umutlarla Swansea'den kiralanan Andre Ayew şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor... Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonu çok yüksek olan Ganalı yıldız konusunda yeni bir kiralama tekilfi yapıp yapmayacağına henüz karar vermedi. Ancak İngiltere'den Ayew'le ilgili çok flaş bir haber geldi. Yıldız futbolcunun kulübü Swansea, Ayew'i yeni sezonda kiralamayacağını bildirdi. İngilizler, Çin ve Arap ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendirecek. (Takvim)