Aydoğan Cevahir: Yalçın Karadeniz’e çok büyük haksızlıklar yapıldı

Beşiktaş ’ta gerçekleşen Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday olan Aydoğan Cevahir, divan üyelerine seslendi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Cevahir “Divan Kurulu’nun önceki yıllarda listesi vardı ama son 10 yıldır Divan Kurulu’na katılanların bilgilerini alamadık. Böyle olunca iletişim sağlayamıyorsunuz. Mevcut başkan, iktidarda olduğu için gerekli bilgilendirmeyi yaptı ama ben ve Yalçın Karadeniz bunu yapamadık. Burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yalçın bey bizim abimiz. Babamın dostudur. Kendisinin hizmetleri tartışılmaz. Çok büyük haksızlıklar yapıldı kendisine. Yalçın Karadeniz kısa bir süre de olsa kulüpte başkanlık yaptı. Türkiye’nin en büyük camiasıyız. Dünyanın her yerinde Beşiktaşlı var. Beşiktaş’ın böyle bir efsane ismi Yalçın Karadeniz’e çok büyük adaletsizlik yapıldı. Siz bu insanı kulüpten nasıl ihraç ediyorsunuz. Buna dur diyemediler mi? Bu değerler kolay kazanılmıyor. O haklılığını ortaya koydu ve bugün burada. Beşiktaş’ın sağduyusu kazanacak ve kazanan Beşiktaş olsun” açıklamasını yaptı.