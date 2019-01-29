Aydınlı izciler zorlu kış kampını başarıyla tamamladı

Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Ümit Kutbay, 2019 yılının ilk milli kampı olma özeliğini de taşıyan Bolu Aladağlar Kış Kampına katılan izcilerin kar ve soğuk ile mücadeleden başarıyla çıktılarını belitti. Kutbay; “İzcilerimiz 2018 yılı içerisinde yine Bolu Aladağlar’da düzenlenen kış kampına, Ümraniye’de düzenlenen yaz kampına ve Çanakkale Milli Bilinç kampına katılarak Aydın’ı en iyi şekilde temsil etmişlerdi. 2019 yılı itibariyle de milli kamplarda aynı duyarlılık ve kararlılıkla temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.

Bu kampların çocuklar için kişisel gelişimleri ve doğayla iç içe yaşamı öğrenmeleri açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Kutbay “İzcilerimiz tablet, telefon, bilgisayar ve sanal oyunlardan uzak, doğanın içinde kamp yapıyorlar. Faaliyetlerin ve eğitimlerin büyük çoğunluğu doğada gerçekleşiyor. Bunun çocuklarımızın gelişimleri açısından son derece önemli bir değer olduğunu görüyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın izcilik faaliyetlerinde yer almalarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır” dedi.

Kış kampı hakkında bilgi veren kulüp önderi Alper Lütfi Sarı ise, -20’lerin altına düşen soğuk havada faaliyetlerini gerçekleştiren izcilerin, zorluklara karşı direnç kazandıklarını söyledi. Sarı; “Kış kampında gerçekleştirilen kızak kayma, kayak eğitimi ve kayak, gece nöbetleri ve gece yürüyüşü, soba yakma, su temini ve ısıtma, Bulaşık yıkama, yemek dağıtma, tertip-düzen, teftişler, el beceri eğitimleri, izcilik düğüm ve bağları, kar üstünde çadır kurma gibi eğitim ve faaliyetlerimiz oldu. Bunlarla birlikte izcilerimiz, dikkat ve hızlı karar verme becerilerini geliştiren izcilik oyun ve yarışmaları, bıçak ve çakı kullanımı, balta, testere kullanımı, odun kırma, soba yakma, kardan eser yapma, kar üstünde ateş yakma, sucuk pişirme, izci marşları, doğal kar barınakları, kamuflaj, kar körlüğü, kar mağarası, ilkyardım, giyinme, beslenme, yürüyüş teknikleri gibi birçok konuda çok değerli bilgilerle donatıldılar” diye konuştu.

İHA