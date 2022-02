Aydınlı atlet madalyalara doymuyor

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan 49 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şampiyonalarda Aydın’ı başarılı bir şekilde temsil eden başarılı adet adeta madalyalara doymuyor. Son olarak Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden Şengil, şampiyonadan şampiyonluklarla döndü. Başarıları ile Aydın’ı gururlandıran Şengil, 189 sporcunun katıldığı şampiyonada 200 metrede 27,43 saniye ve üç adım atlama branşında da 10,09 derece ile kariyer rekorunu kırarak Türkiye Şampiyonu olurken, 60 metrede 8,36 saniye ve uzun atlama branşında 5,04 derece ile Türkiye İkinciliğini elde etti.

Sakatlık yaşamadan şampiyonayı tamamlayan madalya avcısı Şengil, “Yoğun geçen bir sezon başı antrenman programları sayesinde bu başarıyı yakaladım. Üyesi olduğum, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adı ile başarılı derece ve sonuçlarla Aydın’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettim. Program, yarış desteği ve atletizm tecrübesi ile yine üyesi olduğum İzmir Masterler Atletizm Kulübüne (İZMAK) yanımda oldukları için, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu’na, haftanın her günü tam antrenman programları ile bana destek veren antrenör Musa Yörük hocama ve her zaman bu sporu ileri taşımama, manevi desteğini bir an olsun esirgemeyen eşim Muazzez Şengil’e ve aileme teşekkür ederim” dedi.

Her yaşta sporun önemli olduğunu ifade eden Şengil, “Bu baharla beraber tüm Aydınlı vatandaşlarımızı koşu yollarına, spor tesislerine açıkçası dışarıya bekliyoruz. Yani Aydınımızı, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde spora bekliyoruz” diyerek herkesi spor yapmaya davet etti.

AYDIN (İHA)