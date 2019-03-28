Aydın’ın Sultanları Avrupa ikincisi oldu

CEV Challenge Kupası rövanş karşılaşmasında İtalya’da Saugella Monza ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla şampiyonluğu kaçıran Aydın’ın Sultanları Avrupa ikincisi oldu.

28 Mart 2019, Perşembe 10:14
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Aydın’ın Sultanları Avrupa ikincisi oldu

Salon: Candy Arena 

Hakemler:Pavel Anderson-Pavel Vasko 

Saugella Monza: Serena, Chiara, Martina, Francesca, Rachael, Danielle, Edina, Anne, Hanna, Fabiola, Marika, Ilaria, Laura 

Başantrenör: Miguel Angel Falasca Fernandez 

Aydın Büyükşehir: Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin 

Başantrenör:Mustafa Umut Uysal 

Setler: (25-20), (17-25), (25-22), (25-15) 

Süre: 97 dakika (23, 24, 28, 22) 

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