Satrançta Türkiye’nin şampiyonları belli oldu. Antalya’da düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından 7'den 77'ye her yaş grubundan toplam 2 bin 636 sporcunun bir hafta boyunca büyük bir heyecan ve dostluk içinde hamle yaptığı 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları’nda büyük yarış bugün sona erdi ve 26 kategoride ‘Türkiye Şampiyonları’ belli oldu. Şampiyonada, küçükler ve yıldızlarda toplam 220 sporcu milli takım havuzuna girdi. Sporcular, aileler, antrenörler, görevliler ile birlikte 7 bin kişilik bir katılım oldu.

Antalya Belek’te 19-26 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen büyük Türkiye buluşması sonunda küçüklerden 144, yıldızlardan 76 olmak üzere toplam 220 sporcu milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden sporculardan Nehir Yurt, 9 yaş kızlar kategorisinde 4. ile eş puanlı olarak Türkiye 6.’sı ve Çağan Erdem Bektaş ise yaş genel kategoride 4. ile eş puanlı olarak Türkiye 7.’si olarak Ulusal Takım (Milli Takım) havuzuna girmeye hak kazandı.

Aydın’ı başarıyla temsil eden tüm sporculara teşekkür eden Satranç İl Temsilcisi Mustafa Yavuz, “Milli Takım havuzuna giren ve yarışan diğer sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.

İHA