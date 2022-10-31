Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’nda düzenlenen, "LimitSensin Aydın" koşu yarışmasının şampiyonları beli oldu. Organizasyonda gerçekleştirilen 5 ve 10 kilometrelik koşulara yerli ve yabancı 1000’in üzerinde koşucu katıldı.10 kilometre kategorisinde erkeklerde birinci Ufuk Arda, ikinci Osman Erkam Şafak ve üçüncü Alex Zhuravlev olurken, kadınlarda ise Tülin Okyay birinci, Çiğdem Tütüncü ikinci, Selin Mert ise üçüncü oldu.

5 kilometre kategorisinde ise erkeklerde Kerem Baybatur birinci, Mehmet Aydıngör ikinci, Tuncay Saraç üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda Mihraç Ayan birinci, Fatma Taş ikinci ve Lina Hamelat üçüncülük kürsüsüne çıktı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüller verildi. Koşulara gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kuşadası’nda turizmi sonbaharda da canlı tutmak için düzenlediğimiz etkinliğimize yüzlerce sporcu katıldı. Sporcularımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyor, yarışmada başarılı olanları tebrik ediyorum" diye konuştu.