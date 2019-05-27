Burhan CEYHAN / (DHA), AYDIN -

AYDIN'da İncirliova Altınordu Futbol Okulu'nda futbol eğitimi alan 10 yaşındaki ikiz kardeşler Hüseyin Uludağ ve Hamza Uludağ, büyüdüklerinde hedeflerinin Trabzonspor'un unutulmaz ikizleri Arçil ve Şota Arveladze kardeşler gibi bordo-mavili formayı giymek olduğunu söyledi.

İkizlerden forvette görev alan Hamza, "Trabzonspor'u çok seviyorum. Büyüdüğümde hedefim Trabzonspor'da efsane oyuncular arasında gösterilmek. Bunun için çok çalışıyorum" dedi. Defansta oynayan Hüseyin ise, "Kardeşimle birlikte büyüyünce Trabzonspor forması giymeği hayal ediyoruz. Efsane ikizler Şota ve Arçil gibi olmak istiyoruz. Futbolu ve Trabzonspor'u çok seviyoruz" diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olan antrenörler Halil Koşar ve Aziz Bingöl, ilçede Altınordu Futbol Okulu'nun 8 aydır faaliyet gösterdiğini belirterek, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Şu an 60 civarında öğrencimiz var. Öğrenciler içerisinde çok kaliteli oyuncular mevcut. İkiz kardeş olan Hüseyin ve Hamza da çok yetenekli çocuklar. İleride iyi yerlere geleceklerine inanıyoruz. Şu ana kadar 3 öğrencimiz Altınordu altyapısına gitti. Hedefimiz ülkemize iyi oyuncular yetiştirmek" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)