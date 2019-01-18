Aydın’da 7 / 24 spor yapma fırsatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününde itibaren tüm illerde okul çağındaki çocuk ve gençleri sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor” adlı proje kapsamında Efeler Atatürk Spor Salonu 7 / 24 spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açılacak.

Söz konusu proje ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Efeler Atatürk Spor Salonunda antrenörler gözetiminde okul çağındaki çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte spor yapmalarının teşvik edilmesi ve özellikle hafta sonu akşamları zaman mefhumu gözetmeksizin yetişkinlere yönelik turnuvalar düzenlenmesi hedefleniyor.

İl Müdürü Ökkeş Demir vatandaşları spora davet etti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, tüm Türkiye’de 21 Ocak 2019 Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan ve Aydın’da Efeler Atatürk Spor Salonunda hayata geçirilecek olan “Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımıza Spor” adlı proje kapsamında tüm vatandaşlarımızı spora davet etti. Efeler Atatürk Spor Salonunun 7 / 24 açık olacağını belirten İl Müdürü Demir, vatandaşların istedikleri saatte salonu ziyaret ederek program dahilinde spor yapabileceklerinin altını çizdi.

İHA