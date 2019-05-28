Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) -

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollanda A Milli Takım oyuncusu Celeste Plak ile anlaşma sağladı. Bu yıl İtalya temsilcis Igor Gorgonzola Novara'da CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda mavi-beyazlı ekibin başarısı için ter dökeceği açıklandı. Geride bıraktığımız sezon İtalya Kupası'nı da kaldıran 1.90 boyundaki Celeste Plak, Hollanda Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar'da dereceler elde etti.

Yıldız voleybolcu sosyal medyadan, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu benim için yeni bir deneyim olacak. Görüşmek üzere Aydın" mesajı yayınladı.

Aydın, Umut Uysal'ın yerine göreve getirilen Antrenör Alper Hamurcu ve ekibiyle de resmi sözleşme imzaladı.

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