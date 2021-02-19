Süper Lig'de forma giymiş olan ve daha sonra kariyerine süper lig alt yapısında devam eden futbolcular bulunmaktadır. Aydın Yılmaz'da süper ligde forma giymiş olan futbolculardan bir tanesidir. Büyük takımlarda oynama şansı bulan Aydın Yılmaz büyük takımların altyapısında futbol hayatına başlamıştır. Aydın Yılmaz sürati ve çalım yeteneği ile dikkat çeken oyuncular arasındadır. Bundan dolayı maçlarda da fark yaratmayı başarmış bir futbolcudur. Aydın Yılmaz süper ligde oynamış olduğu takım ile şampiyonlar ligi maçlarında da görev alarak bu maçlarda da gol atmayı başarmıştır. 2020 yılından beridir kulüpsüz olarak kariyerini sürdürmektedir.

Aydın Yılmaz sağ ayaklı bir futbolcudur. Şuan da herhangi bir takım ile sözleşmesi bulunmayan futbolcu boşta futbolculardandır. 25 bin euroluk bonservis bedeline sahip olan Aydın Yılmaz 2013'te 2.5 milyon euroluk bonservis bedeline ulaşmıştı. Bu dönemde takımının vazgeçilmez ve istikrarlı futbolcularından biri olan Aydın Yılmaz kariyeri boyunca pek çok süper lig karşılaşmasında görev almıştır. Aydın Yılmaz sağ kanat mevkisinde oynayan bir kanat oyuncusudur. Bazı maçlarda ise yan mevki olarak sol kanatta da forma giymiştir. Aydın Yılmaz sadece şampiyonlar liginde değil aynı zamanda Avrupa liginde de forma giymiştir.

Aydın Yılmaz süper ligde en fazla kupa kazanmış olan Türk oyunculardan bir tanesidir. Kariyeri boyunca 5 Türkiye ligi şampiyonluğu kupası bulunmaktadır. Aynı zamanda 2 kere de Türkiye kupası şampiyonluğu yaşamış bir futbolcudur. Aydın Yılmaz 2 kere de Türkiye süper kupa şampiyonluğu ile birlikte kariyerinde en kupalı sezonları yaşamıştır. Aydın Yılmaz aynı zamanda U17 takımı ile çıkmış olduğu Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonluğu da yaşamıştır. Milli takımda da oynama fırsatı bulmuş milli futbolculardan bir tanesidir.

Aydın Yılmaz kimdir, nereli?

Aydın Yılmaz İstanbul doğumludur. Aslen ise İstanbulludur.

Aydın Yılmaz kaç yaşında?

Aydın Yılmaz 29 Ocak 1988 doğumlu olup 32 yaşındadır.

Aydın Yılmaz'ın boyu kaç?

Aydın Yılmaz 1.79 metre boyuna sahiptir.

Aydın Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

Aydın Yılmaz'ın profesyonel kariyeri boyunca oynadığı takımlar aşağıdaki gibidir;

- Galatasaray

- Manisaspor

- Başakşehir

- Eskişehirspor

- Kasımpaşa

- Adana Demirspor

- Karabükspor

- Sakaryaspor

- 1. Fk Pribram

Aydın Yılmaz 2021 yılı itibari ile herhangi bir takımda forma giymemektedir. Boşta olan bir futbolcudur.

Aydın Yılmaz'ın Milli Takım hayatı

Aydın Yılmaz ilk kez milli formayı 2003 yılında giymiştir. Türkiye U16 takımı ile çıktığı 10 maçta gol kaydedememiştir. 2004 yılında ise Türkiye U17 takımına çağrıldı. 21 maçta forma giyerek 2 gol atmıştır. Sırası ile Türkiye U21 takımına kadar 4 senede yükselmeyi başarmıştır. Milli takımın altyapısında başarılı bir performans istatistiği göstermiştir. Aydın Yılmaz Türkiye a milli takım formasını da ilk kez giymiştir. 2012 yılında Türkiye a milli takım forması ile 1 maçta forma giymiştir.

Aydın Yılmaz'ın kariyer istatistikleri

Aydın Yılmaz kariyeri boyunca en fazla Galatasaray ile maçlara çıkmıştır. Galatasaray ile 142 maçta forma giyen Aydın Yılmaz 11 gol atarak 22 tane de asist yapmıştır. Galatasaray'dan sonra Adana Demirspor ile 12 maçta forma giyen Aydın Yılmaz bu maçlarda 1 asist yapma başarısı göstermiştir. Daha sonra Eskişehirspor ile 9 resmi karşılaşmada forma giymiş ve 1 asist yapmıştır. Kasımpaşa forması ile de 9 maçta forma giyerek 1 asist yapmayı başarmıştır. Sakaryaspor kariyerinde ise 7 maçta 2 asist yapmıştır.