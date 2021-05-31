Anadolu Efes'in efsane başantrenörlerinden Aydın Örs, Euroleague şampiyonluğunun ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Aydın Örs, "Çok heyecanlıyım. Zaten zor günler geçirdim. Zor konuşabiliyorum. Hak edilen bir kupa sadece bu yılın değil son iki yılın kupası. Ergin'i kutluyorum, Alper'i kutluyorum. Türk coach olarak Ergin Ataman'ın kazanması müthiş bir olay. Bu zor günlerde çok önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.

Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 25 yıl önce Koraç Kupası'nı kazanmış ve bir ilke imza atmıştı.



