Aydın Büyükşehir transferde hız kesmiyor

Bu sezon ligde üst sıralara oynamak isteyen mavi beyazlılarda yurt içi transferleri devam ederken, yurt dışından da ilk transferini gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollanda Milli Takımında oynayan ve Novara takımının smaçörü Celeste Plak’ı kadrosuna dahil etti.

Bu transferin ardından önümüzdeki sezon Aydın Büyükşehir’de mücadele edecek olan Plak, sosyal medya hesabından “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Gelecek sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor’da oynayacağım. Bu benim için yeni bir deneyim olacak. Görüşmek üzere Aydın” diye paylaşımda bulundu.

İHA