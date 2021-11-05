MENÜ

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Eczacıbaşı Dynavit

CEV Challenge Kupası'nda Tromso'yu eleyerek son 32 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı Dynavit'le karşılaşacak.

05 Kasım 2021, Cuma 18:31 Son Güncelleme:
- A +
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Eczacıbaşı Dynavit

Kadınlar voleybolda ülkemizi temsil ettiği CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Norveç'te Tromso'yu eleyerek son 32 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı Dynavit'le karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

İlk 4 maçını kaybettikten sonra son 2 haftada sahadan zaferle ayrılan Aydın ekibi 7 puanla 9'uncu sırada, 4 galibiyeti bulunan 13 puanlı Eczacıbaşı ise 5'inci basamakta yer alıyor. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...