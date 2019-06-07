Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki ilk yılında baraj maçlarıyla kümede kalmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi hem teknik heyet hem de oyuncu kadrosunda değişime gitti. Antrenör Umut Uysal ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Alper Hamurcu'yu getiren yönetim dış transferde de kısa sürede 7 oyuncuyla anlaşarak kadroyu büyük ölçüde yeniledi. Şimdiye kadar 4 yerli, 3 de yabancı oyuncuyla el sıkışan mavi-beyazlılar, yeni sezona iddialı bir ekiple gireceğini gösterdi.

Yerli olarak Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncular Hazal Selin ve Hande, Galatasaray'dan milli pasör çaprazı Meryem ve libero Bihter'le el sıkışan Aydın temsilcisi, yeni yabancılarıyla dikkatleri üzerine topladı. Hollandalı milli smaçörler Celeste Plak ve Maret Balkestein ile Belçikalı milli orta oyuncu Dominika Sobolska ile sözleşme imzalayan Aydın ekibinde yönetimin transferleri ses getirdi. Yönetimin iç transferde Erce Su ve Ecem'le yola devam etmek istediği öğrenildi.



