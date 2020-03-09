Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin bitimine 1 hafta kala, aldığı üst üste iki kirtik galibiyetle Play-Off sıralamasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Play-Off için çekişme yaşadığı Türk Hava Yolları’nı evinde ağırlayan Aydın rakibini set vermeden yendi. Aydın bu sonuçla galibiyet sayısını 10’a çıkartarak 6. sıraya yükseldi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu)

Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Özge Kınasts Kırdar, Büşra Şahin, Aelbrect, Lynn (Berin Yıldırım, Büşra Kılıç, Yasemin Özel, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ada Germen, Özgenur Yurtdagülen)

Setler: 25-18, 25-17, 25-20

Süre: 85 dakika (26, 28, 31)