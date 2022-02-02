Aydın Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk için kolları sıvadı

CEV Challenge Kupası'nda 2019'da finalde İtalya temsilcisi Monza'ya kupayı kaptıran mavi-beyazlılar bu kez şampiyonluk için kolları sıvadı. Yarı finalde Savino Del Bene Scandicci - RC Cannes eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk maçını 24 Şubat'ta evinde rövanşı 2 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Başarının arkasında zafere inanmış bir takım olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz Aydın'ın Sultanları ile gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı başarı ile temsil eden takımımıza teşekkür ediyorum. Bu takımın final oynayacağına ve kupayı ülkemize kazandıracaklarına da yürekten inanıyorum" dedi. (DHA)