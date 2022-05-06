Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç ve dış transfer harekatını son hızla sürdürüyor. Lig biter bitmez imzaları art arda attıran Aydın temsilcisi, dış transferde Bolu Belediyespor'dan libero Özlem Güven'i de kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu daha önce Elazığ DSİ, Elazığ İl Özel İdare, Mardin Büyükşehir Başakspor ve Çukurova Belediyespor takımlarında forma giydi.

İç transferde daha önce Emine Arıcı, Anna Nikoletti, Aslıhan Kılıç, Merve Nur Öztürk, Berra Eren ile yola devam kararı alıp, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler ve Ezgi Bektaş ile vedalaşan Aydın BŞB, dış transferde kadrosunu Sasa Planinsec, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur'u katmıştı.

DHA