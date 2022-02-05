Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru deplasmanında

CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde hafta içinde Romanya'da Lugoj'u 3-2 yenerek eleyen ve yarı finalde İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'ya konuk olacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden 22 puanlı mavi-beyazlılar, 23 puanlı Kuzeyboru'yu bir kez daha yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.