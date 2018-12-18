Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hermes’i ağırlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8’li final turu ilk maçında yarın Belçika’dan Hermes takımını konuk edecek.

18 Aralık 2018, Salı 11:30
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hermes’i ağırlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8’li final turu ilk maçında yarın Belçika’dan Hermes takımını konuk edecek.

16’lı final turunda diğer Türk temsilcisi Beşiktaş’ı saf dışı bırakan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8’li final turu ilk maçında yarın saat 19.00’da Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda Belçika ekibi Hermes’i ağırlayacak.

Müsabakayı İsrail’den Tiran Shaino ile İtalya’dan Rossella Piana yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Belçika’nın Oostende kentindeki "Mister V-Arena"da oynanacak.

Bu eşleşmeyi geçecek ekip bir üst turda Pölkky Kuusamo (Finlandiya)-AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA

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