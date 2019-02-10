Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet maç sonucu: 2-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

10 Şubat 2019, Pazar 18:25
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet maç sonucu: 2-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Lopez, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Duygu Düzceler (Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan, Nikolaeva)

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Bricio (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Rabadzhieva)

Setler: 19-25, 25-17, 12-25, 28-26, 9-15

Süre: 133 dakika (27, 28, 23, 39, 16)

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