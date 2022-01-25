Aydın Büyükşehir Belediyespor-C.S.M. Lugoj maç sonucu: 3-2

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında konuk ettiği Romanya’nın C.S.M. Lugoj takımını 3-2 mağlup etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Szakmary 28 sayıyla ön plana çıkan isim olurken, ona Nicoletti 21, Ergül 16, Emine 11, Güldeniz 8, Asluhan 3 ve Pelin 2 sayıyla katkı sağladı. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 1 Şubat Salı günü Romanya’da oynanacak.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Sadettin Daneri, Arzu Uzatöz

AYDIN BBSK: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Stevenson)

C.S.M. LUGOJ: Barakova, Celic, Sredic, Filipas, Popa, Canak, Popovic (L) (Gemanariu, Strachinescu, Dubravka, Sakradzija)

SETLER: 26-28, 25-16, 25-16, 22-25, 15-10

SÜRE: 136 dakika (35′, 26′, 25′, 30′, 20′)

Statü

Temsilcimiz, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını CEV Challenge Kupası’nda yarı finale yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip yarı finaldeki yerini alacak.