Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Romanya’nın C.S.M. Lugoj takımını deplasmanda 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ilk maçta da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci - RC Cannes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
C.S.M. Lugoj - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3
SALON: I.K. Ghermanescu
HAKEMLER: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)
C.S.M. LUGOJ: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)
SETLER: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15
SÜRE: 134 dakika (29′,30′,28′,29′,18′)
İSTANBUL, (DHA)