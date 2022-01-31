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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında 3-2 devirdiği Romanya temsilcisi CSM Lugoj'la yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.

31 Ocak 2022, Pazartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor

Kadınlar voleybolda ülkemizi temsil ettiği CEV Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında geçen hafta evinde Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. I.K. Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Maçı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Andreas Daniil ve Macaristan'dan Miklos Horvath hakem ikilisi yönetecek. Rövanşta puan eşitliği yaşanması halinde yarı finale yükselecek ekibi altın set belirleyecek.

AYDIN, (DHA)


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