Aydın Büyükşehir Belediyespor, Anthi Vasilantonaki ile anlaştı

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’un son olarak Galatasaray HDI Sigorta forması giyen Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Anthi Vasilantonaki ile anlaştı

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’un son olarak Galatasaray HDI Sigorta forması giyen Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre önce ülkesine dönen 24 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği ileri sürüldü. Ülkesinde Panathinaikos kulübünde oynayan 1.96 boyundaki Anthi Vasilantonaki, 5 yıl İtalya kulüplerinde görev aldı.

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