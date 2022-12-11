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Aydın Büyükşehir Belediyespor 2-3 Sarıyer Belediyespor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sarıyer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

11 Aralık 2022, Pazar 22:22 Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyespor 2-3 Sarıyer Belediyespor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sarıyer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Emine, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa

Antrenör: Alper Hamurcu

Sarıyer Belediyespor: Simay, Işıl, Merve, Aslı, Kimberly, Büşra, Merve Tanıl, Çağla, Aleyna, Begüm, Ajcharaporn, Moksri, Su

Antrenör: Hasan Çelik

Setler: 22-25, 25-23, 25-21, 25-23, 14-16

Süre: 147 dk. (33, 30, 28,33,23)

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