AYDIN, (DHA)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta ve Eczacıbaşı Vitra'ya yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Fenerbahçe Opet'le karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi alarak 12 puanla 5. sırada yer alan Aydın temsilcisi, 5 galibiyeti bulunan 15 puanlı 4. basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.