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Aydın BŞB'de Ecem'le anlaşma sağlandı

Aydın BŞB'de Ecem'le anlaşma sağlandı

16 Haziran 2019, Pazar 12:26
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Aydın BŞB'de Ecem'le anlaşma sağlandı

AYDIN, (DHA) - 

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Erçe'nin ardından Ecem Alıcı ile de sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki smaçörle 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Geçen sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen Ecem, Aydın temsilcisinde kaldığı için mutlu olduğunu söyleyerek yeni sezonda iddialı bir takım olacaklarını dile getirdi. Mavi-beyazlılar şimdiye kadar dış transferde 3'ü yabancı 8 voleybolcu ile anlaştı.

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