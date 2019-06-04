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Aydın BŞB Sobolska ile anlaştı

Aydın BŞB Sobolska ile anlaştı

04 Haziran 2019, Salı 12:22
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Aydın BŞB Sobolska ile anlaştı

AYDIN, (DHA) - Sultanlar Voleybol Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaraylı milli oyuncu Meryem Boz'un ardından Dominika Sobolska'yı da kadrosuna kattı.
Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan Polonya asıllı orta oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Polonya ve İtalya ligi tecrübeleri bulunun Sobolska 1.87 boyunda ve 27 yaşında. 

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