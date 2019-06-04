Aydın BŞB Sobolska ile anlaştı

AYDIN, (DHA) - Sultanlar Voleybol Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaraylı milli oyuncu Meryem Boz'un ardından Dominika Sobolska'yı da kadrosuna kattı.

Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan Polonya asıllı orta oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Polonya ve İtalya ligi tecrübeleri bulunun Sobolska 1.87 boyunda ve 27 yaşında.