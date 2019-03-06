Aydın BŞB. final için sahada

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında bugün Slovenya ekibi GEN-I Volley’i konuk edecek.

06 Mart 2019, Çarşamba 06:18
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Aydın BŞB. final için sahada

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında bugün Slovenya ekibi GEN-I Volley’i konuk edecek.

Yarı finalde eşleştiği Slovenya ekibi GEN-I Volley’i geçen hafta deplasmanda 3-2 mağlup eden Aydın BŞB. rövanşta rakibini mağlup ettiği takdirde adını finale yazdıracak.

Temsilcimiz, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde kupaya veda edecek. Konuk ekibin maçı 3-2 üstün bitirmesi durumunda ise finale çıkacak ekibi, 15 sayılık altın set belirleyecek.

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