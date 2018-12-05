Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

İlk maçı Beşiktaş 3-1 kazandığı için oynanan altın seti de 15-12 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor 8'li final turuna yükseldi. Avrupa'da ilk kez mücadele eden Aydın ekibi bir üst turda Belçika'dan Hermes Oostende takımıyla karşılaşacak.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakemler: Ivan Chumak (Rusya) (xx), Bojan Bardic (Hırvatistan) (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez (xxx), Nikolaeva (xxx), Gözde Dal (xxx), Duygu (xx), Brayelin Martinez (xxx), Jineiry Martinez (xxx), Sedef (xxx), Seda (xxx), Derya (xx), Ecem (xx)

BEŞİKTAŞ: Ceren (x), Janset Cemre (x), Rykhliuk (xx), Jerkov (xx), Belien (xx), Arelya (x), Pınar (xx), Dilara (x), Hümay (x), Merve (x), Zeynep (x)

SETLER: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12

SÜRE: 102 dakika (27, 27, 29, 19)