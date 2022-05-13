Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, antrenör Alper Hamurcu'nun 1 yıl daha devam eden sözleşmesini uzattı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aynı zamanda A Milli Takım 'da da yardımcı antrenörlük görevini de yürüten Hamurcu ile tekrar anlaşmanın mutluluğunu yaşandıklarını belirtti. Alper Hamurcu ise imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Aydın'ın Sultanları'yla Aydın seyircisi önünde maçlara çıkmaya devam edeceği için mutlu olduğunu belirtti.

İmza sonrası açıklamada bulunan Alper Hamurcu, "3 sene daha Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı antrenörlüğünü üstleniyor olacağım için ne kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim. Geldiğim günden itibaren hem değerli yöneticilerimizin, hem belediye emekçilerimizin hem de güzel Aydın taraftarının desteğini hissetmiş olmak aldığım bu karardaki en büyük etkenlerden oldu. Bu sebeple emeği geçen ve bizlere güvenen herkese canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Antrenör Alper Hamurcu, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da, hangi şartlar altında olursak olalım kulübümüzü taşıyabildiğimiz yere kadar üst sıralara taşımak ve yapabildiğimiz ölçüde her kulvarda en iyi şekilde temsil etmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Bu öncelikleri göz önünde bulundurarak yeni sezon yapılanmamızı en kısa sürede tamamlayıp çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇERÇİOĞLU'NUN GÜVENİ TAM

Antrenör Alper Hamurcu ile 3 sezon daha çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, "Biz hocamıza güveniyoruz, kendisiyle çalışmaya devam edeceğim için çok mutluyuz. Alper Hocamızla birlikte önümüzdeki sezonlarda yine hedefleri olan bir takım ortaya çıkartacağız. Hocamıza başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. (DHA)