Aydın BBSK-Bolu Belediyespor maç sonucu: 3-1

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta müsabakasında sahasında ağırladığı Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Çenesiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren, Özlem Güven, Özge Nur Çetiner, Emine Arıcı, Semra Özer, Çağla Salih, İdil Naz Başcan, Aslıhan Kılıç, Anna Nicoletti, Sara Loda, Sasa Planinsec
Antrenör: Alper Hamurcu
Bolu Belediyespor: Hilal Kocakara, Elif Uzun, Elsie Tetori Dixon, Gizem Düzeltir, Elisa Tuana Köse, Buket Yılmaz, Bohdana Anisova, Selin Navruz, Nadiia Kodala, Ceren Kapucu, Kübra Susam Kegan, Hande Korkut, Ece Sabır Kozdere
Antrenör: Salih Yergin
Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 25-19
Süre: 130 dk. (27, 33, 42, 28)