Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi Macar Petar Harizanov-Norveçli Lars Rydland hakem ikilisi yönetecek. Aydın ekibi, rakibini puan kayıpsız yenerek 27 Mart'ta İtalya'da oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devralarak katıldığı Challengc Cup'ta tecrübesiz olmasına rağmen Beşiktaş, Hermes Oostende, AO Thiras ve GEN-I Volley'i eleyen Aydın BŞB, Avrupa'da bu sezon çıktığı 8 maçın 7'sini kazandı. Aydın'ın başarısıyla birlikte Challengc Cup'ta Türk kadın takımları üst üste 6'ncı kez finale çıktı. Aydın BŞB, Bursa BŞB (2) ve Vakıfbank'tan sonra kupayı kazanan 3'üncü takım olmaya çalışacak.

UYSAL: "KUPAYI GETİRECEĞİZ"

Aydın Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Umut Uysal, Challenge Cup finalinde Saugella Monza'yla oynayacakları ilk maçı set vermeden alarak rövanşta kupayı kente getirmek istediklerini söyledi. Avrupa'da finale kadar zor bir yoldan gelmelerine rağmen üst üste 7 maçtır kazandıklarını hatırlatan Umut Uysal, "Finale kadar gelmişken ilk maçta saha avantajımızı kullanıp İtalya'ya avantajlı gitmeyi hedefliyoruz. Bunun sonunda da kupayı kazanmak istiyoruz. Buraya kadar gelmişken kupayı almak en büyük idealimizdir. Seyircimiz önünde iyi bir oyunla güzel bir galibiyet alıp ikinci maç için avantaj yakalamak istiyoruz. Buraya kadar gelmek kolay olmadı. Bununda semeresini almak istiyoruz. Ben takımıma çok güveniyorum. Çok iyi hazırlık yaptık. Takımın havası da çok iyi. Bütün oyuncular finalin öneminin bilincindeler. Güzel bir takım oyunuyla kupayı şehrimize ve ülkemize kazandıracağız" dedi.

FİNALLERİN ADAMI ERGÜN

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un voleybolda genel koordinatörlüğünü yürüten Yaşar Ergün, Avrupa'da dördüncü kez final görecek. Ergün'ün İzmir'de uzun yıllar genel koordinatörlüğünü yaparak şampiyonluklar yaşadığı Arkasspor, 2009'da Challenge Cup'ı kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk erkek voleybol takımı oldu. Aynı kupada 2011'de de final oynayan Arkas, 2012'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı.

DHA