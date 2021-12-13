CEV Challenge Kupası 8'li finaler turu ilk maçında evinde Macaristan ekibi 1. MCM Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın çeyrek final için rövanşa çıkacak. Kaposvar Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sezon öncesi Balkan Kupası'nı kazanarak katılma hakkı kazandığı Challenge Cup'ta daha önce

Norveç temsilcisi Tromsö ve Bosna Hersek ekibi OK Gacko'yu set kayıpsız yenerek eleyen, organizasyonda şimdiye kadar rakiplerine 1 set bile vermeyip 15 set alan temsilcimiz, Kaposvar'ı da elediği takdirde çeyrek finalde Niederösterreich Sokol/Post (Avusturya)-CSM Lugoj (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019 yılında Avrupa'da yine Challenge Kupası'nda final oynamıştı.