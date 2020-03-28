Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç yaşında ve nereli?

Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan ve sayısız filmde başrol oynayan Aydemir Akbaş bugün yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Bu açıklamaların neler olduğu merak konusu olurken, usta sanatçının kariyerini ve yaşı da en çok aranan konu başlıkları oldu. Soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Aydemir Akbaş ne demişti?

Sinema oyuncusu Aydemir Akbaş, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını hafife aldığından ötürü pişman olduğunu söyledi. Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre Aydemir Akbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüs salgınına ilişkin olarak, şubat ayında, "Bana virüs falan işlemez, coronavirüs benden korksun" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün evinin balkonunda görüntülenen Akbaş salgın için fikrini değiştirerek, "Ne işlemez kardeşim, eve kapandık. Bu çok büyük bir bela. Allah herkesi korusun. Ben KOAH hastasıyım, iki kez de zatürre geçirdim. Kendimi 44 yaşında zannediyorum, ama nafile. Bu hastalık kimseyi dinlemez. Lütfen herkes evde kalsın."

Aydemir Akbaş kimdir ve kariyeri

Sinema oyuncusu, yönetmeni, senaryo yazarılığı olan Aydemir Akbaş 3 Mart 1936 tarihinde İstanbul doğdu. Babası Arnavut Manastırlı, Annesi ise Trabzon Sürmeneli'dir. İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim görmüştür.Belli bir süre gazetecilik yaptı. Sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak; Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda oynadı.

1960 da askerliğini Urfa’nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerliğini bitirdikten sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’na katıldı. 1968 de Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda oynadı. 1969 da Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu’na ortak oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Aynı zamanda tiyatro yönetmenliğide yapmıştır. Aydemir Akbaş sinemaya 1964' yılında geçmiştir. Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ilk sinema filmidir.. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

1987'de "Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve “Kutsal Damacana 2: İt Men” adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı. Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu