Kayseri Erciyes A.Ş Kayak Kulübü sporcusu Aydan Nur Karakulak, Slovenya’da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Dağı'na yaptığı yatırımları işletmek üzere 2011 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş, sosyal, sportif ve turizm faaliyetlerinin dışında bünyesinde kurduğu Kayseri Erciyes Kış ve Doğa Sporları Kulübü ile de şampiyon sporcular yetiştiriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Alpine Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olan ve Snowboard Milli Takımına dahil edilen Erciyes A.Ş Kayak Kulübü sporcusu Aydan Karakulak, 2-6 Nisan tarihleri arasında Slovenya’daki Rogla Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek Dünya Gençlik Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Kayseri’de doğan ve Erciyes Kayak Merkezi’nde yetiştirilen Aydan Karakulak daha önceden EYOF Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde bronz madalya kazanarak Türkiye’nin uluslararası alandaki en önemli ilk madalyasını alan ilk Türk Sporcu Unvanını elde etmişti. Erciyes AŞ sporcusu olarak tarihe adını altın harfler ile yazdıran Karakulak, şimdiye kadar ulusal ve uluslararası birçok müsabakada toplamda 27 madalya ile başarılara imza attı.

Bu konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ile dünya klasmanında kış sporları merkezi geline geldi. Biz bu yatırımları gerçekleştirirken hedeflerimizden birisi de genç profesyonel sporcular yetiştirmekti. Çok şükür bugün ektiğimiz tohumların yeşerdiğini görüyoruz. Erciyes AŞ olarak tüm kulüplerimizi, sporcuları desteklerken bünyemizde kurduğumuz kulüp vasıtasıyla şampiyonlar kazandırıyoruz. 85 sporcusu ile ulusal ve uluslararası sportif organizasyona katılarak birçok derece kazanan Erciyes AŞ sporcularımız şimdiye kadar 180 madalya kazanarak büyük başarılar elde etti ve etmeye devam ediyor. Şimdi de sporcumuz Aydan Karakulak Dünya Gençlik Şampiyonası’nda hem ülkemiz hem de şehrimiz adına mücadele edecek. Sporcumuza şimdiden başarılar dilerim. İnşallah güzel netice alıp şanlı bayrağımızı göndere çektirecektir ”dedi.

İHA