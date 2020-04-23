Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'nın hayatına Şeyma Subaşı'dan sonra giren ilk kişi oldu. Kış aylarında yine yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı programda görüntülenen Altunkaya'nın, Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı'nın yanında olduğu ortaya çıktı. Peki Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bu sorular yanıtlarını arıyor.

Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında?

Bu sorunun yanıtı 20. Henüz çok genç yaşta olan Altunkaya'nın öğrenimini tamamladığı ancak herhangi bir mesleki faaliyette olmadığı biliniyor. Resmi verilere göre Altunkaya 2000 doğumlu.

Ayça Çağla Altunkaya nereli?

Ayça Çağla Altunkaya Yalova'da ailesi ile birlikte yaşıyor. Son aylarını ise genellikle İstanbul'da geçiriyor. Altunkaya'nın yurt dışı seyahatlerinde de Acun Ilıcalı'ya sıkça eşlik ettiği biliniyor.

Ayça Çağla Altunkaya mesleği?

Altunkaya'nın şu an için herhangi bir meslek icra etmediği biliniyor. Ancak genç güzelin, Ilıcalı'nın prodüksiyon şirketinde bazı sorumluluklar aldığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Altunkaya'nın okul yıllarında basketbolla ilgilendi ve bir dönem amatör olarak basketbol oynadığı ifade ediliyor.



