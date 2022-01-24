Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan acı haber geldi, bir süre önce akciğer kanserine yakalandığını açıklayan 51 yaşındaki Pekcan, hayata gözlerini yumdu. Pekcan'ın vefat haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında kanser olduğunu duyuran Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla."

Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı. Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı.

2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, 24 Ocak 2022'de akciğer kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti.





Ayberk Pekcan'ın oynadığı diziler:

1995 - Çiçek Taksi (Talat)

2001 - Tatlı Hayat

2002 - Bayanlar Baylar

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Muammer)

2003 - Hayat Bilgisi (Mustafa)

2003 - Kampüsistan

2004 - Kurtlar Vadisi (Doktor)

2003 - Parmak İzi

2004 - Bir Dilim Aşk (Bülent)

2004 - Türkü Filmi

2005 - Ihlamurlar Altında (Ekrem-Aynalı)

2005 - Körfez Ateşi (Esat)

2007 - Yaprak Dökümü (Talat)

2008-2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Şemo)

2011 - Keşanlı Ali Destanı (Teke Kazım)

2013 - Bir Aşk Hikayesi (Tahsin German)

2014-2018 - Diriliş: Ertuğrul (Artuk Bey)

2014 - Düşler ve Umutlar (Cabir)

2014 - Sevdam Alabora (Hakan)

2015 - Ne Münasebet

Ayberk Pekcan'ın oynadığı filmler

2002 - Abdülhamit Düşerken (Katip Ali Şevki)

2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Köy Muhtarı / Terörist Başı)

2003 - Neredesin Firuze (Pislik)

2004 - Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım

2005 - Dağlar Dağımdır

2005 - Emanet ve İhanet (Ali)

2008 - Ali'nin Sekiz Günü (Hacı)

2010 - Saç (Hamdi)

2011 - Aşk ve Devrim (Pala)

2013 - Kış Uykusu (Şoför Hidayet)

2015 - Mustang (Erol)