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Ayberk Karapo, ilk kez Milli Takım'da

Samsunspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Manisa Futbol Kulübü'nün 18 yaşındaki sağ beki Ayberk Karapo, ilk kez Milli Takım'a seçilmenin sevincini yaşadı.

08 Eylül 2022, Perşembe 19:39 Son Güncelleme:
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Ayberk Karapo, ilk kez Milli Takım'da

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıdan henüz geçen ay profesyonel yapılıp sezonun ilk 3 maçında 11'de 90 dakika forma giyerek son Samsunspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan 18 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo, ilk kez Milli Takım 'a seçilmenin sevincini yaşadı.

Siyah-Beyazlıların vitrine çıkardığı genç futbolcu, U19 Milli Takım'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosuna çağırıldı. (DHA)

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