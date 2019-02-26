Aybars Kartal Özson kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş maçında ağlamıştı!

Beşiktaş taraftarı olan ve Fenerbahçe maçında gözyaşlarını tutamayan çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Kartal Özson’un yaşı ve oynadığı diziler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Aybars Kartal Özson kimdir, kaç yaşında?

Aybars Kartal kimdir?

Ekranlarda büyüyen çocuk oyunculardan Aybars Kartal Özson, 18 Mayıs 2008 yılında dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğludur. 1 Mart 2016’ da bir kardeşi dünyaya geldi. Şu an ilkokul ikinci sınıf öğrencisi. Ailesi tarafından bir ajansa kayıt ettirildikten sonra bir reklam filminde rol aldı, ardından Bir Çocuk Sevdim isimli dizide Hasan karakterini canlandırdı. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir’e hayat verdi. Bir röportajında oyuncu olmayı ilk başlarda istemediğini dile getiren Aybars Kartal Özson, ileride yönetmen olmak istediğini söylemişti.