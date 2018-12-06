Aybaba Üretim Merkezi!

Türk futbolunda alt yapıya en fazla önem veren takımların başında yer alan Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba’nın gelişiyle Futbol Akademisi adeta üretim merkezi oldu. 2018-2019 sezonunda 2002 doğumlu Ali Akman ve 1999 doğumlu Ahmet Furkan Özcan’ın profesyonel yapılmasıyla birlikte Bursaspor A Takım kadrosunda tam 13 altyapı çıkışlı oyuncu yer aldı. Ligde geride kalan 14 haftada bu oyunculara sıklıkla forma veren deneyimli teknik adam Samet Aybaba, antrenmanlara genç yetenekleri davet etmeyi ihmal etmedi. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 2003 doğumlu golcü oyuncu Eren Güler ve 2001 doğumlu Abdülkadir Çelik ile Çağrı Yağız Yasak, Sebahattin Muslu ve Akif Emre Gönüllü dönem dönem A takımla birlikte olma şansı yakaladı.

Kadro genç dolu

Bu sezon Bursaspor Futbol Akademisi’nden yetişen ve Süper Lig’de boy gösteren oyuncular arasında Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk, Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Furkan Soyalp gibi önemli oyuncular yer alırken, Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Furkan Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Muhammed Emin Sarıkaya, Ali Akman, İsmail Çokçalış ve Gürkan Sefil forma şansı bekleyen oyuncular oldu.

Ali Akman yıldızlaştı

Yıldız adaylarından Ali Akman aynı sezonda 3 ayrı kategoride maçlara çıkıp gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı. 2018-2019 sezonunda U21 takımında Beşiktaş’a karşı ağları havalandıran 17 yaşındaki oyuncu, daha sonra U17 takımıyla Çaykur Rizespor’a ve U19 formasıyla da Trabzonspor’a 2, Kasımpaşaspor’a da 1 gol atarak aynı sezon içerisinde 3 farklı kategoride resmi maçlarda gol atan ilk oyuncu oldu.

Milli takımlardaki Bursalılar

U15-Sacit Eren Nasuh, Kerem Kök

U16-Ahmet Çağrı Güney, Eren Tunalı, Tuğbey Akgün, Eren Güler

U17-Emirhan Çetinbaş, Bünyamin Yavaşoğlu, Ali Akman, Muhammed Emin Sarıkaya

U18-Ozan İsmail Koç, İbrahim Turan

U19-Ataberk Dadakdeniz, Canberk Yurdakul, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış (Futsal U19)

U21-Muhammed Şengezer, Fatlind Aziz (Kosova U21), Jani Atanasov (Makedonya U21) A Milli-Okan Kocuk, Ertuğrul

Ömer Necati Albayrak - FANATİK ÖZEL