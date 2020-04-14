Ayak mantarı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ayak mantarına yönelik bitkisel çözümler mevcuttur.

Ayak Mantarına Ne İyi Gelir?

Ayak mantarına iyi gelen mucizevi bitkisel çözümler bulunmaktadır.

Aloevera Bitkisi: Aloevera bitkisi insan sağlığına oldukça faydalı bitkilerden biridir. Oldukça mucizevi bir besin değeri olan aloevera tedavi edici özelliği bulunan bitkilerdendir. Aloevera bitkisi ayak mantarından kaynaklı olan bölgelere sürülerek tedavi edilir. Günde 2 defa aloevera uygulamasını yaparak ayak mantarı şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Sarımsak: Sarımsak ile birlikte ayak mantarı şikayetlerinizden kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Sarımsak anti bakteriyel özelliği olan bir besindir. Ayak mantarına bağlı olarak ortaya çıkan ayak yaralarına sarımsak sürerek ayak mantarlarınızı tedavi edebilirsiniz. Sarımsak kürünü yapmak için 8-9 sarımsağı ezin. Daha sonra bu sarımsakları kavanoza koyun. Bu şekilde ezdiğiniz sarımsaklar 5-6 saat durmasını bekleyin. 5-6 saat bekledikten sonra çalkalayın. Daha sonra pamuk ile birlikte oluşturmuş olduğunuz bu sarımsak kürünü ayağınıza sürün. Bu ıuygulamayı 1 hafta boyunca yapınca ayak mantarlarınızdan kurtulacaksınız.

Aynı Sefa Bitkisi: Ayak sağlığına oldukça iyi gelen aynı sefa bitkisi ile birlikte ayak mantarlarınızdan tamamen kurtulmak mümkün. Aynı sefa bitkisi suda önce kaynatmanız gerekmektedir. Daha sonra soğumaya bırakın. Ilık kıvama geldikten sonra leğenin içine dökerek ayaklarınızı leğene koyun. Bu şekilde aynı sefa bitkisi ayak mantarlarınızı iyi edecek ve yaraların dökülmesini sağlayacaktır. Aynı sefa bitkisini leğen içinde 1 saat kadar bekletin. Bu işlemi günde 1 kez yapmanız yeterli olacaktır.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi ile de ayak mantarı problemlerinizi geçirebilirsiniz. Elma sirkesini bir litre suyun içine ilave ederek karıştırın. Karıştırdıktan sonra yarım saat bekleyin ve elma sirkesi artık hazır. Elma sirkesini pamuk ile birlikte alarak ayak mantarlarınıza sürebilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir çözüm ile ayak mantarı şikayetlerinizden tamamen kurtulabileceksiniz.

Nasıl Geçer?

Kabartma Tozu: Kabartma tozu ile birlikte ayak mantarlarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Karbonat ile birlikte karıştırarak doğal bir çözüm oluşturarak ayak mantarlarınızı tedavi edebilirsiniz. Kabartma tozu karışımı ayaklarda ki enfeksiyonu da önler. Böylece yaralardan ve mantarlardan kısa süre içerisinde doğal yollar ile tedavi edebilirsiniz. Kabartma tozu bir antiseptiktir. Antiseptik içeren kabartma tozu ile mantarlaşmış ayakların tedavi sağlanır.

Zerdeçal: Her derde deva olan zerdeçal ayak mantarlarının üzerinde de tedavi edici özelliği olan bir doğal çözümdür. Zerdeçal antifungal özelliği bulunan aynı zamanda anti bakteriyel özelliği bulunan doğal çözümdür. Yapılan araştırmaya göre zerdeçal içermiş olduğu besin değerleri ile ayak mantarlarının üzerinde tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Ayak mantarı şikayeti olanların zerdeçal tedavisi uygulaması önerilmektedir.

Zencefil: Ayak mantarı tedavisinde kullanılan bir diğer bitkisel yöntem ise zencefildir. Zencefil içermiş olduğu besin değerleri ile cilde oldukça iyi gelmektedir. Ciltteki yaraların dökülmesini sağlayan zencefil mucize bir bitkisel çözümdür. Zencefili ayak mantarlarınıza uygulayarak anında sonuca ulaşabilmeniz olağandır. Ayrıca ayaklarda ki iltihabı ve yer alan rahatsız edici kokuyu da zencefil aracılığı ile def edebilirsiniz. Zencefili bir bardak kaynamış suyun içine 4-5 dilim atarak kaynatın. Daha sonra bu karışımı 30 dakika olmak üzere sürebilirsiniz. Bu şekilde günde 4 ve 5 defa uygulayarak ayak mantarlarınızı tedavi edebilirsiniz.

Ayak Mantarını Kurutan Bitkisel Çözümler ve Evde Yapılacaklar

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı kürü ile evde ayak mantarlarınızı kuratarak bitkisel bir çözüm sağlayabilirsiniz. Ayak sağlığına oldukça iyi gelen hindistan cevizi yağı yapımı oldukça kolaydır. Ayrıca Hindistan cevizi yağı ayak çatlaklarının da önüne geçmektedir. Hindistan cevizi yağı antifungal özelliği olan bir doğal bitkisel çözümdür. Hindistan cevizi yağı aneljizik maddesi bulundurmaktadır. Bu şekilde ayak mantarı olan bölgeye sürerek kısa süre içerisinde çözüme kavuşabilirsiniz.

Bal: Bal en etkili doğal çözümlerden birisidir. Cilde oldukça iyi gelen bal ayak mantarların tedavisi için de kullanılmaktadır. Bal tedavisini uygulamak için organik bir bala ihtiyacınız vardır. Balı sarımsak ile birlikte karıştırarak ayak mantarlarınıza sürebilirsiniz. Bir süre sonra evde yapacağınız bu bal ve sarımsak kürü ile birlikte ayak mantarlarınızı kurutabilirsiniz. Bal ile tedavi yöntemini yaklaşık olarak 30 dakika olmak üzere günde iki kere yapabilirsiniz.

Çay Ağacı Yağı: Çay ağacı yağı ile birlikte ayak mantarlarınızı kurutabilirsiniz. Çay ağacı yağı aktarlardan temin edebileceğiniz bir bitkisel yağıdır. Doğrudan enfeksiyona etkili olan çay ağacı yağı anti bakteriyel özelliği bulunmaktadır. Kısa süre içerisinde ayak mantarları kurur ve dökülmeye başlar. Ayrıca yaralardan bu şekilde hızlıca kurtulabilmeniz de mümkündür. Çay ağacı yağı daha sonra ayaklarda tekrardan mantar oluşumunu da engellemektedir.

Lavanta Yağı: Mucizevi bitkisel yağlardan bir diğeri de lavanta yağıdır. Lavanta yağı cilt sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Damla olarak kullanılabilir. Günde 3 defa kullanabilir ve bu şekilde ayak mantarlarınızı kurutabilirsiniz. Ayak mantarınızdan etkilenen bölgeye 3 defa damlatabilir ve bu şekilde hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz.



