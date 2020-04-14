Ayak kokusuna bitkisel yollardan çözümler bulunmaktadır. Ayak kokusu pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir durumdur. Eğer sizler de ayak kokusu problemleri yaşıyorsanız bu bitkisel metotları tercih ederek ayak kokusundan kurtulabilirsiniz.

Ayak Kokusuna Ne İyi Gelir?

Ayak kokusunu gidermek için bitkisel yöntemlere başvurabilirsiniz. Ayak kokusunu gideren yöntemlerden biri karbonattır. Karbonat ayak kokusunu gideren ve kötü kokuları ortadan kaldıran bir gıdadır. Bir leğen içine ılık su ve 2 kaşık karbonat ilave edebilirsiniz. Ayaklarınızı bu leğen içinde yarım saat ile 45 dakika bekleterek ayağınızda ki kötü kokulara son verebilirsiniz. Karbonat ile ayaklarınızı suda bekletme işlemini 2 hafta boyunca uyguladığınız takdirde ayağınızdaki tüm kötü kokular gidecektir. Karbonat ayrıca ayakların terlemesini de önlediğinden dolayı terlemeye bağlı olan kokulara son verecektir.

Çay ile birlikte ayak kokunuza son verebileceğinizi biliyor muydunuz? Çay ayak kokusunu önler. Çay içerisinde yoğun olarak tanik asit bulundurur. Tanik asit bakterilere ve kokulara karşı etkilidir. Ayrıca tanik asit insan ayağındaki terinde atılmasını sağlamaktadır. 1 hafta boyunca her gün bu çay kürünü uygulayabilirsiniz. Böylece ayak kokunuzdan kısa süre içerisinde kurtulmuş olacaksınız. Çay kürünü uygulayabilmek için 2 veya 3 adet çay poşetini çaydanlıkta demlemeniz gerekmektedir. Ardından yine leğen içinde demlenmiş olan çay poşetlerini koyabilir ve böylece ayak kokunuzdan kurtulabilirsiniz.

Her derde deva olan sirke ayak kokusu problemini de anında kesiyor. Ayak kokusuna iyi gelen sirke düzenli kullanmanız durumunda kısa sürede ayak kokusu problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Sirke anti septik özelliği olan bir gıdadır. Anti bakteriyel özelliği olan sirke ayaktaki tüm zararlı ve kokuya neden olan bakterilerin yok edilmesini sağlar. Leğen içine koyacağınız sirke ile birlikte ayak kokunuzdan kurtulabilmeniz mümkün. Leğen içine iki su bardağı ekleyerek ayağınızı 1 saat boyunca bu leğenin içinde bekletebilirsiniz. Böylece ayak kokusu şikayetleriniz en az seviyeye inecek ve daha sağlıklı ayaklara sahip olabileceksiniz.

Nasıl Geçer?

Ayak kokusu problemi yaşayan kişiler ayak kokusu nasıl geçer şeklinde sıklıkla araştırma yapmaktadırlar. Öncelikle tamamen bitkisel ve doğal yollardan ayak kokusu problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Lavanta yağı ile birlikte de ayak kokusundan kurtulmak ve geçirmek mümkün. Lavanta yağı mucizevi bir gıdadır. Ayak mantarından kaynaklı olan koku için ayak mantarını tedavi eden lavanta yağı leğen içine damlatılarak kullanılabilir. Lavanta yağını leğenin içinde en az yarım saat bekletebilirsiniz. Bu şekilde en az 2 hafta yaptığınız takdirde ayak kokusu probleminizi tamamen tedavi edebilirsiniz.

Ayak kokusunu kesin geçirmek için bitkisel çözüm metotları bulunuyor. Adaçayı aynı şekilde ayak kokusunu gideren bir diğer mucizevi bitkidir. Adaçayını yine aynı şekilde leğen içine demleyerek ayaklarınıza koyabilirsiniz. Adaçayı ayaktaki tüm kokuları alır ve bakterileri almaktadır. Adaçayını 30 dakika ayaklarınızda bekleterek kısa süre içerisinde çözüme ulaşabilirsiniz. Adaçayı ayak ter bezlerinin daha yavaş çalışmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla ayak terinden kaynaklanan ayak kokusunu anında keser. Adaçayı insan sağlığı içinde çok faydalıdır. 2 hafta bu adaçayı yöntemini uygulayarak ayak kokusu şikayetinizi en az seviyeye indirebilirsiniz.

Ayak Kokusunu Önlemek ve Gidermek İçin Öneriler

Ayak kokusunu gidermek için pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Limon kabuğu yöntemi ayak kokusunu gideren en doğal yöntemlerden biridir. Limon kabuğunu soyarak ayaklarınızı ovabilir ve böylece ayak kokusundan hemen kurtulabilirsiniz. Limon kabuğu yöntemini her gün uygulayabilirsiniz. Ayrıca ayak sağlığınız açısından da limon kabuğu son derecede faydalıdır. Eğer sık sık ayak kokusu problemi yaşıyorsanız önlemek ve gidermek için limon kabuğunu uygulayabilirsiniz. Kabartma tozu ile de ayak kokusunu önleyebilirsiniz. Kabartma tozu 1 litre suyun içine bir tatlı kaşığı atılarak yapılan bir yöntemdir. Ayak kokusu anında gider ve ileri ki günler için de ayak kokusunu önler.

Kabartma tozu ayaklarda ki teri almaktadır. Ayak kokusunun başlıca nedenlerinden biri de ayakların yoğun bir şekilde terlemesidir. Ayağın terlemesini engelleyen kabartma tozu yöntemini her hafta uygulayabilirsiniz. Böylece ayak kokusunu giderir ve önlersiniz. Kabartma tozu yöntemini ayağınızda 30 dakika bekletebilirsiniz. Oldukça etkili çözümler arasında yer alır. Sık sık ayak kokusu problemi yaşıyorsanız bu yöntemi uygulayarak anında ayak kokunuzu önleyebilir ve giderebilirsiniz. Ayak kokusu ciltte oluşan bir takım problemlerden dolayı olabilir. Özellikle ayak mantarı ayaklarda kokuya neden olmaktadır. Bu doğal yöntemleri uygulayarak ayaklarınızdaki mantar ve terlemelerin önüne geçebilir ve ayak kokunuzun önlersiniz. Son derecede doğal ve etkili çözümleri her yaştaki kişiler uygulayabilir.

Ayak kokusunu önlemek için bir diğer yöntem ise tuzlu su yöntemidir. Leğen içinde tuz ilave ederek ayak kokunuzu önleyebilirsiniz. Tuz ayağınızdaki tüm bakterileri alacaktır. Böylece hızlı bir şekilde ayak kokunuzdan kurtulabilirsiniz. Tuzlu su yöntemini uygularken suyun sıcak olmasına dikkat edin. Sıcak su ile birlikte ayak kokusu böylece daha hızlı bir şekilde tesir edecektir.



