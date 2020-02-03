Ayak Ağrısına Ne İ̇yi Gelir? Nasıl Geçer? Yöntemleri Neler?

Ayaklarda, kaslar, bağlar, tendonlar ve karmaşık kemikler yer alır. Vücudun tüm ağırlığını yüklenen ayaklar, bazı zamanlarda sorunlar yaşayabilir. İskelet problemlerinin başında gelen ayak ağrısı, birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Ayak ağrısının neden olduğunu ve nasıl geçeceğini, yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Ayak Ağrısı

Ayaklar, sinir damarlar, kaslar, tendonlar, eklem ve kan damarlarından oluşur. Bölgede gelebilecek en ufak sorun, ayak ağrısına neden olabilir. Yaralanmalar, bağların iltihaplanması gibi sebepler, ağrıya neden olabilir. Vücudun tüm yükünü çeken ayaklar, bazı spor faaliyetlerinin antrenmansız yapılması, bilinçsiz koşular ve hareket yapmaya kalkışma, diğer nedenlerdir.

Ayak Ağrısı Neden Olur?

Ayakların aşırı şekilde kullanılması, yaralanmalar, bağlarda iltihaplanma ayak ağrısının önemli sebepleri arasındadır. Ayak ağrılarının en önemli sebebi sürekli yük bindirilmesi ve kullanılmasıdır. Sinir yaralanmaları genellikle yanmayla birlikte ağrıya neden olur. Ayak kaslarında incinmeler, burkulmalar ise keskin ağrının ortaya çıkmasına sebeptir. Ayak ağrısının bazı nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

- Avülsiyon kırığı

- Aşil tendiniti

- Ayak bileklerinin kırılması

- Kemik çıkıntısı

- Nasır

- Ufak bazı kırıklar

- Diyabet nedenli sinir hasarları

- Düz taban olma durumu

- Uygun olmayan ayakkabıların giyilmesi (yüksek topuklu ayakkabılar)

- Metatarsalji

- Septik artrit

- Tümörler

Ayak ağrısının bazı nedenleri bunlardır. Bunların haricinde ayaklardaki ağrıya birçok faktör neden olabilir. Ayak bölgesinde meydana gelebilecek ağrıların devamlı olması halinde, doktorlara başvurmak çok önemlidir. Ayak ağrıları devamlı olarak yaşanıyorsa, altında çeşitli hastalıklar olabilir. Ayak ağrısı yaşıyorsanız, bazı yollarla bunu gidermeniz mümkün.

Ayak Ağrına Ne İyi Gelir?

Hafif şekilde görülen ayak ağrıları, evde yapılacak müdahalelerle geçiştirilebilir. Ağrının şiddetli olması halinde, mutlaka doktora danışılmalıdır. Uzman doktor kontrolünde yapılacak bazı tetkikler ve tedavi işlemleri, ayak ağrısını geçirebilir. Hafif ayak ağrınız bazı yöntemlerle bunu geçirmek mümkün.

Buz Tedavisi: Ayağınızın ağrıyan bölgesine buz koymanız her zaman işe yarar. Hafi ağrılarda 20 dakikayı geçmeyecek şekilde, sabah, öğlen ve akşam vaktinde uygulayabilirsiniz. Buzu bir havluya serebilir veya plastik torbalar yardımıyla uygulayabilirsiniz. Buz tedavisinde ağrılar daha fazla oluyorsa, anında bırakılıp, uzmanlarla görüşülmelidir.

Dinlenme: Ayak tedavisinin en önemlisi dinlenmedir. Ayağınızı birkaç gün dinlendirmeniz, yaşanan ağrının dinmesini sağlar. Ayaklarınızı dinlendirecek vaktiniz yoksa koltuk değnekleriyle gezmeniz daha doğru olacaktır. Ayak ağrısı döneminde sebep ne olursa olsun, ayaklarınıza yüklenmemeye dikkat etmelisiniz.

Ayakları Sarıp Yüksekte Tutmak: Ayağınızı çok fazla sıkmadan, bandajlarla sarabilirsiniz. Sarma işleminden sonra ayaklarınızı yüksekte tutarak, bölgedeki dokuların rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemin ayaklarınızı daha iyi hale getireceğini söyleyebiliriz.

Ayak Kremleri: Ayağınızın ağrısı çeşitli burkulma veya yorulmadan dolayı meydana gelmişse, kremler kullanabilirsiniz. Ancak krem kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta, doktor tavsiyesinin alınmasıdır. Çünkü ayak ağrısı, kremin fayda vermeyeceği önemli bir sorun olabilir.

Ayak Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Ayak ağrısının başka hastalıkların habercisi olup olmadığı bilmek için tüm tetkiklerin yapılması gerekir. Ayaklarda ağrı yaşanmasını, yukarıda bazı nedenlerden dolayı olduğunu belirttik. Elbette kesin nedeni veya işaret ettiği hastalık uzman yardımıyla öğrenilebilir. Ayak ağrısının meydana geliş şekli, tıbbi bazı hastalıklara neden olabilir. Ayak ağrısının işaret ettiği bazı hastalıklar şu şekildedir.

- Kan damarları tıkanıklığı rahatsızlığı

- Damarların yeterli işlevi görmediği hastalıklar

- Kanın kalın olması ve anemi

- Kalp rahatsızlıkları

- Diyabet (şeker hastalığı) bazı ayak ağrılarının nedeni diyabettir.

Tabi ki sadece bu hastalıklara işaret ettiğini söyleyemeyiz. Kesik kesik yaşanan ağrılar, bazı kemik sorunların habercisi olabilir. En sağlıklı sonuç için uzman doktorlarla görüşülmelidir.