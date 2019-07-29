Ay Yıldızlılar şov yaptı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 21-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), sona erdi. Ay-Yıldızlı sporcularımız, organizasyonu 11 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile tamamladı. Milliler, ülke sıralamasında Rusya ve Birleşik Krallık’ın ardından 3. oldu. Bu sonucun ardından Türkiye, 1991’den bu yana her iki yılda bir düzenlenen organizasyonda en başarılı dönemini yaşadı.

En çok yüzmede

10 spor dalında 2 bin 500’ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Bakü 2019 EYOF’ta Türkiye 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele etti. 7 gün süren yarışmalar sonucunda Türkiye en çok madalyayı yüzmede kazandı. Bu branşta 10 madalya kazanan Ay- Yıldızlılar, atletizmde ve judoda 6’şar, güreşte 3,basketbolda 1, voleybolda da bir madalya elde etti.