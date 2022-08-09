Ay-yıldızlılar, İslami Dayanışma Oyunları’nda zirvede

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye günü, 5 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı sporcular organizasyonda 16 altın, 14 gümüş, 10 bronz madalya toplarken, Türkiye toplam 40 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer alıyor.

Atletizmde madalyaları topladılar

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Necati Er, atletizm erkekler 3 adım atlama finalinde 16.73 metrelik atlayışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Atletizm kadınlar disk atma finalinde Özlem Becerek, 54.91 metrelik derecesiyle altın, Nurten Mermer ise 52.85 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Ersu Şaşma ise, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Ekaterina Guliyev, atletizm kadınlar 800 metre finalinde 2:02.28'lik derecesiyle altın madalya kazanan bir diğer isim oldu.

Yasmani Copello, atletizm erkekler 400 metre engelli finalinde 48.86'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Tuğba Danışmaz, atletizm kadınlar uzun atlama finalinde 6.34 metrelik atlayışıyla gümüş madalya kazanırken, Emre Zafer Barnes, atletizm erkekler 100 metre finalinde 9.99'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Taekwondoda 3 gümüş, 1 bronz

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda taekwondo branşında mücadele eden milli sporcular günü 3 gümüş, 1 bronz madalya ile tamamladı. 54 kiloda mücadele eden Deniz Dağdelen, 58 kiloda mücadele eden Görkem Polat ve 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün gümüş madalya kazandı. Milli sporcu Zeliha Ağrıs ise, taekwondo kadınlar 53 kiloda bronz madalya kazandı.

Para Yüzmede 5 madalya

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzme kadınlar S4-5 sınıfı 50 metre serbest stil finalinde Türkiye’yi temsil eden sporculardan Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu ise bronz madalya kazandı. Para yüzme kadınlar S4-9 sınıfı 100 metre kurbağalama finalinde milli sporculardan Şevval Beren Mutlu gümüş, Meryem Nur Tunuğ ise bronz madalya kazandı. Para yüzme erkekler S4-5 sınıfı 50 metre serbest stil finalinde milli sporcu Koral Berkin Kutlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan boccede, milli sporcu Neşe Şahin, kadınlar volo altın nokta disiplininde bronz madalya kazandı.

Kadın Hentbol Milli Takımı, grubundaki ikinci maçta Senegal'i 34-23 mağlup ederek ikide iki yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Erkek Voleybol Milli Takımı ise, grubundaki ilk maçında Pakistan’ı 3-1 mağlup etti.

İSTANBUL (İHA)