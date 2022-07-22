Trabzonspor uzun süredir sağ stoper bölgesine takviye yapmak için uğraş veriyor. 10’a yakın adayla temas kuran Trabzonspor , bazı oyuncularda maliyet engeline takıldı. Bu isimlerden biri de Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe... Peki, Axel Tuanzebe kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı. Axel Tuanzebe kariyeri ve detaylı bilgiler burada...

Axel Tuanzebe kimdir kaç yaşında?

Axel Tuanzebe 14 Kasım 1997 Bunia doğumlu İngiliz futbolcu. Stoper oynayan 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda sağ bekte de görev yapabiliyor. Manchester United'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Tuanzebe, önceki sezon 2 kulüpte kiralık olarak oynadı. Aston Villa ve Napoli’de görev yapan 24 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz stoper, takımda yer bulamıyor. Manchester United’ın altyapısından yetişen Tuanzebe, 1.85 boyunda ve sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.